Ilnapolista.it - Lukaku e la sua astinenza più lunga, non segna da 471 minuti (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

e la suapiù, nonda 471e il gol. Nonda Napoli-Juventus e senza i suoi gol (nove) la squadra di Conte non vince più.Ne scrive ladello Sport con Antonio Giordano:E pazienza che Romelusi sia imbattuto nella sua crisi d’piùdella stagione: lui è si fermato a Madame, ribaltata con un suo rigore al 69’ del 25 gennaio. Sono 471, in teoria una eternità e in pratica, perché è giusto che il bicchiere vada visto mezzo pieno, un dettaglio esistenziale per chi ha preso a ceffoni (calcistici) il Milan e l’Atalanta, la Roma e la Fiorentina, tutta bella gente di questo campionato nel quale gli manca soltanto un gol per andare in doppia cifra e gliene servono cinque per toccare quota 400.: «Sono più magro oggi che all’Inter.