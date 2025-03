Calciomercato.it - Luis Henrique incanta con De Zerbi: Juve e Milan alla finestra

L’attaccante brasiliano in evidenza con la maglia del Marsiglia: la scorsa estate fu accostato ai bianconeri in Serie AIl Marsiglia veleggia verso la qualificazioneprossima Champions League e per il momento è dietro solo all’irraggiungibile Paris Saint-Germain in Ligue 1.(Ansa) – Calciomercato.itLa squadra di Roberto Deè una delle protagoniste del campionato francese e nell’undici del tecnico italiano si stanno mettendo in mostra diversi talenti. Tra questi spicca, eclettico attaccante che si è ritagliato un ruolo di primo piano nel reparto offensivo dell’Olympique. Il 23enne brasiliano è arrivato quasi in doppia cifra, realizzando finora 9 reti tra Ligue 1 e Coppa di Francia, numeri impreziositi anche da sei assist vincenti.L’ex Botafogo ha collezionato oltre 2100 minuti in campo ed è ormai un punto di forza del Marsiglia.