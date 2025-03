Notizie.com - L’Ue sostiene il piano arabo per ricostruire Gaza, è alternativo a quello Usa: cosa succede ora

Francia, Germania, Italia e Regno Unito appoggiano ildel mondoper la ricostruzione di. Le parole dei ministri.ilper, èUsa:ora (Ansa Foto) – notizie.comLa mano verso il mondoe uno schiaffo a Washington è arrivato da Francia, Germania, Italia e Regno Unito: i ministri degli Esteri accolgono “con favore l’iniziativa araba di undi ripresa e ricostruzione a”. Unche indica “un percorso realistico per la ricostruzione” e che se attuato promette “un miglioramento rapido e sostenibile delle catastrofiche condizioni di vita dei palestinesi”. In una dichiarazione ufficiale congiunta dei quattro Paesi, si sottolinea che gli sforzi di ripresa dovranno basarsi su un quadro politico solido e di sicurezza accettabile sia per gli israeliani sia per i palestinesi.