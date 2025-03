Sport.quotidiano.net - Lucchese penalizzata: sei punti in meno

Come previsto. I mancati pagamenti degli stipendi e dei contributi relativi al trimestre novembre-dicembre-gennaio sono costati 6di penalizzazione, con lache è stata riportata a quota 25, cioè in piena bagarre, con le altre squadre pericolanti che, alla notizia, avranno stappato una bottiglia di spumante.male che, al, la Spal ieri sera ha perso in casa. Il fatto che all’avvocato Longo, in quanto presidente, sia pure dimissionario, sia stata inflitta una inibizione di 6 mesi, non interessa proprio a nessuno. A lui non cambierà sicuramente la vita, mentre la vita l’ha, di fatto, cambiata alla squadra che ha appreso della massima penalizzazione prevista (2inper ogni mese non pagato) che, tuttavia, era nell’aria, mentre era in ritiro a Pescara, a poche ore dalla partita.