Lanazione.it - Lucchese penalizzata, scatta il ricorso

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 8 marzo 2025 – Continua la saga societaria della, dopo che venerdì sono stati inflitti alla società rossonera sei punti di penalizzazione per il mancato pagamento di contributi e stipendi, arriva la replica del direttore generale Veli. “Ieri alle 10 sono comparso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – si legge in una nota inviata dal dg – per tutelare e difendere i diritti del club, deferito a causa del mancato rispetto dei termini di pagamenti federali. A fronte della richiesta formulata dalla Procura, ho evidenziato alla Corte come lo “splittaggio” dei punti di penalizzazione relativo al mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef fosse non una interpretazione, bensì una vera e propria manipolazione della norma. Il codice di giustizia sportiva statuisce molto chiaramente, al proprio comma 4 come “Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali” ed alla lettera d) specifica ancor più chiaramente e senza possibilità di diversa interpretazione, come “il mancato pagamento del solo terzo bimestre comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art.