Ilfattoquotidiano.it - “Luca Manolache è morto mentre vomitava sangue, annegato nei succhi gastrici. Era al telefono con la madre”: l’ex calciatore aveva una malattia rara

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Mamma, mamma, non ce la faccio più. Pensi che stia morendo?”. Parole tremende e terribili quelle pronunciato dal 19enne, ex promessa del calcio rumeno. Proprio in quel momento il 19enne stava “annegando nei”. Stando ai primi accertamenti del medico legale. Il tutto sarebbe stato causato da unae non accertata né dal ragazzo né dai famigliari. Già nell’agosto 2024, dopo una serie di preoccupanti incidenti di salute,ha dovuto interrompere le sue attività sportive.Nel referto, stando a quanto riporta il Daily Mail, pare cheabbia “sofferto di stanchezza prolungata, vertigini, brividi e feci sanguinolente e che abbia fatto fatica a superare il primo tempo di una partita di calcio negli ultimi mesi”. Durante una partita i suoi sintomi sono diventati così gravi che è stato necessario chiamare un’ambulanza dopo chemomentaneamente perso la vita.