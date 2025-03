Thesocialpost.it - Luca Canfora, primo esame dopo la riesumazione: fratture per una caduta da grande altezza

Dai primi esami medico-legali sui resti di, il costumista del film “Parthenope” diretto da Paolo Sorrentino, sono emersecostali di lieve entità, che sembrano non essere compatibili con unada un’significativa.è stato trovato senza vita da un canoista a Capri il 1° settembre 2023.Le, già riscontrate durante l’autopsia, sono state confermate dagli accertamenti post-mortem. Nei giorni scorsi, i resti disono stati riesumati su ordine della Procura di Napoli, che sta conducendo un’inchiesta con l’ipotesi di istigazione al suicidio. È stata anche eseguita una TAC con un dispositivo avanzato, e i risultati saranno disponibili per i medici nelle prossime giornate.Le indagini sono state riaperteche la famiglia di, in particolare suo fratello Giuseppe, ha presentato una relazione di parte esprimendo dubbi sull’ipotesi del suicidio.