Lotta scudetto, Napoli avvisato: svelato il piano dell'Inter

In casa, in attesa del match di domani contro la Fiorentina, bisogna registrare un avviso importante.A differenza degli ultimi due anni, di fatto, laè ancora aperta. Basti pensare che la Juventus quarta ha soli sei punti di svantaggio dall’Inter capolista. Il pari dello scontro diretto di una settima fa tra iled i nerazzurri, infatti, ha accorciato ancora di più la classifica della Serie A.Proprio per questo motivo, di fatto, già in questo weekend potrebbero esserci delle grosse novità. L’Inter giocherà questa sera allo Stadio San Siro contro il Monza. Il, invece, ospiterà domani al Maradona la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nel frattempo, però, bisogna registrare ildella ‘Beneamata’., l’Inter vuole mettere pressione al: ecco comeSecondo quanto riportato dalla redazione di uno dei più importanti quotidiani sportivi italiani, ovvero il ‘Corriere dello Sport‘, l’Inter ha infatti tutta la voglia di mettere pressione alcon un successo questa sera contro il Monza.