Tvplay.it - Lookman alla Juventus: il piano di Giuntoli per arrivare al bomber, che colpaccio

Leggi su Tvplay.it

può davvero trasferirsiha unperale per chiudere ildall’Atalanta.Ademolaquasi sicuramente lascerà l’Atalanta con la fine di questa stagione. Già nel corso dell’estate del 2024, l’attaccante è stato a un passa dall’addio con il PSG che lo ha cercato con una certa insistenza.fine è rimasto a Bergamo, però dando la sensazione che i saluti fossero solamente rimandati. Adesso a pensare a lui per il futuro ci sarebbe, tra le altre, anche la: ecco cosa filtra.: ildiperal, che(LaPresse) – Tvplay.itIntanto, per questa 28esima giornata, si affronteranno proprio lae l’Atalanta in Serie A per uno scontro che peserà tanto per la lotta ai vertici della classifica.