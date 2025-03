Ilgiorno.it - L’omicidio di Jhoanna, parla la nipote dell’assassino: “L’altra donna era in arrivo, e il primo febbraio Pablo fece il giro degli ospedali”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 marzo 2025 – “aveva una relazione parallela in El Salvador con unache si chiama M. Lui me l’ha detto il 9 gennaio, mi ha riferito che aveva una relazione con questa. Tale relazione aveva avuto origine da quando erano in El Salvador. Non so se si sentivano spesso. Non si vedevano da quando lui è arrivato in Italia, da circa cinque anni.me l’ha detto perché doveva arrivare questain Italia. Doveva venire a, credo che lui avesse già preso i biglietti.sospettava di questa relazione, una volta lei mi disse che aveva dei sospetti in tal senso”. L’interrogatoriopomeriggio del 28: E., quarantaquattrenne salvadoregna, viene sentita in Procura come persona informata sui fatti nell’inchiesta suldiNataly Quintanilla Valle.