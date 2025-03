Dayitalianews.com - Lodi, fanno esplodere lo sportello Postamat: ricercata una banda

Unaha fattounoautomatico. Si stima che il bottino sia di circa ventimila euro.L’esplosione è avvenuta questa notte (sabato 8 marzo) nel centro di Merlino, un piccolo comune in provincia di. Unaha fatto saltare in aria unoautomatico. Si calcola che sia stato portato via un bottino di circa ventimila euro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.Secondo le prime ricostruzioni, ilche era installato in una struttura metallica abbastanza lontana dalle abitazioni, sarebbe stato fattoda unadi scassinatori che hanno usato dell’esplosivo. La struttura si trova all’incrocio tra la strada provinciale 181 e via San Francesco. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno sentito l’esplosione.