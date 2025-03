Ilfattoquotidiano.it - L’obbligo di check-in online e le sanzioni di Ryanair scatenano la polemica. Gli aeroporti: ‘Non cambia nulla’. I consumatori: ‘Vessatorio’

-in, biglietto sul telefono epiù elevate per i passeggeri non in regola. Le novità introdotte dafanno discutere. Se da un lato c’è chi pensa che sia un modo per abbassare le spese, dall’altro c’è chi crede che multe e sovrapprezzi rendano sempre meno conveniente viaggiare con la compagnia low cost. A partire da novembre – la novità era prevista a maggio, ma è poi slittata di sei mesi – la linea aerea irlandese obbligherà i passeggeri a fare il-ine a scaricare il biglietto sul proprio telefono. Per il momento continuerà ad accettare i biglietti stampati a casa, ma non permetterà più di farlo all’interno dell’aeroporto.Secondo quanto è stato dichiarato, l’obiettivo è quello di ridurre i costi di gestione degli spazi aeroportuali e di eliminare progressivamente i banchi di-in fisici.