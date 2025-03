Ilrestodelcarlino.it - "Lo stop ai voli di notte diventi permanente"

Quando l’artigianato tradizionale e le nuove tecnologie applicate alla moda si incontrano. Eccolo qui l’oggetto di Tailoring The Future, l’evento organizzato giovedì scorso dalla Fondazione Fashion Research Italy in via del Fonditore dove designer, artigiani e innovatori provenienti da diverse parti del mondo si sono confrontati su come il fashion possa evolversi grazie all’interazione tra creatività manuale e avanzate tecnologie digitali. Sfilate virtuali hanno animato il Metaverso, con avatar che hanno indossato capi di haute couture digitali. Materiali innovativi e tecniche tradizionali si sono intrecciati in un dialogo tra fibre tessili e codici informatici, dando vita a creazioni uniche. Antiche stampe, patrimonio di un’eredità millenaria, sono state reinterpretate grazie all’uso di algoritmi, trasformandosi in opere d’arte digitali.