Lo Stato deve 15 miliardi di euro alle imprese, cresce l'indebitamento della Pa italiana

Fatture che si accumulano,in difficoltà e tempi biblici per i pagamenti. Il conto è 15didi debiti tra il 2023 e il 2024. Il rischio che il totale continui a salire è alto.Pubblica amministrazionecontinua a salire, creando difficoltà per leche forniscono beni e servizi allo.I ritardi nei pagamenti colpiscono duramente soprattutto le piccole e medie(Pmi), che spesso si trovano costrette a versare le imposte anche senza aver ricevuto i pagamenti dallo. Chi sono i peggiori pagatori tra i ministeri?La Pubblica amministrazione accumula debiti: i numeriI numeri confermano un problema strutturale: l’Italia è il Paesepeo con il più alto stock di debiti commerciali in rapporto al Pil. Questo significa che loitaliano paga i propri fornitori con tempi estremamente lunghi, causando non poche e gravi conseguenze economiche.