Ilrestodelcarlino.it - Lo sguardo di Witkin si svela alla Car Gallery

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il debutto di Carnel mondo della fotografia avviene oggi con un nome di culto qual è quello di Joel-Peter. Davide Rosi Degli Esposti decide di assecondare questo suo interesse per la prima volta, perché sin dal 2014 sulle pareti della sua galleria in via Azzo Gardino, la ricerca si è sempre focalizzata sull’arte contemporanea e sulle nuove generazioni di artisti internazionali anche emergenti. Ma per il lavoro del maestro americano classe 1939, il cuinon convenzionale si posa da decenni sulla fotografia in bianco e nero, sulla condizione umana, sulla psiche e sul grottesco, Rosi Degli Esposti ha sempre avuto un debole e così, nonostante le personali disiano una rarità (in Italia ce ne sono state, ma da un po’ non se ne vedono), lui ha voluto giocare difficile, contattando Baudoin Lebon, il gallerista parigino del fotografo, che ha accettato la sua proposta espositiva, informandone anche