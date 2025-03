Internews24.com - Lo Monaco è certo: «Napoli? Più difficile la partita con la Fiorentina che quella contro l’Inter»

di RedazioneLoha fatto il punto della situazione sudi Antonio Conte che domenica in campionato sfiderà ladi Palladino Intervenuto ai microfoni di RadioCentrale nel corso di ‘Un Calcio alla Radio – 3° Tempo‘, Lo, dirigente sportivo ha analizzato la situazione deldi Antonio Conte impegnato domenicala; si è parlato anche di Inter.PAROLE – «Non penso che la Serie A sia il campionato più bello del mondo, ma è sicuramente il più. Quando la difficoltà aumenta per ostruzionismi tattici, tutto va a discapito del gioco e dello spettacolo. Si punta sull’opportunismo, e sullo sfruttare l’occasione. Penso al PSG che ha persoil Liverpool tirando 26 volte in porta e prendendo solo un tiro. In Italia èvedere questo: se una squadra domina alla fine vince.