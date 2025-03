.com - Lnd, salgono i trasferimenti tra i professionisti, in ultima sessione mercato sono il 37% dei selezionati

(Adnkronos) –molti i fattori che posincidere sulla carriera di un calciatore o di una calciatrice, con il talento e la determinazione sicuramente in cima alla lista. Entrambi potrebbero, però, non bastare in mancanza dell’occasione giusta per dimostrarli: è qui che entrano in gioco le Rappresentative Nazionali Lnd che, attraverso un lungo processo di selezione e il confronto con le scuole calcistiche italiane ed internazionali, agiscono come un enzima nel processo di avviamento al professionismo di centinaia di ragazzi e di ragazze provenienti da tutta Italia. Tanti i nomi poi consacratisi nel calcio di vertice, con gli esempi più recenti rappresentati da Matteo Prati e Mattia Felici, entrambi al Cagliari, Rachid Kouda, in prestito allo Spezia dal Parma, o Nadine Nischler, tra le protagoniste in A femminile con il Como.