Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: si stacca Longo Borghini, le sette al comando ci provano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:16 Le battistrada sono state riprese, si deciderà tutto negli ultimi 15km!13:14 Non c’è più accordo, Labous dietro sta facendo gli straordinari per il suo capitano Vollering.13:13 Mavi Garcia ha capito che dietro si sono mosse e a sua volta ha alzato il ritmo, il vantaggio delle battistrada è però sceso a 25 secondi.13:12 Vollering sfrutta il lavoro fatto dalle compagne di squadra e sferra l’attacco!13:12 Gerritse è piantata e perde la scia delle prime sei.13:11 E’ il momento del tratto del “Colle Pinzuto”, si deve fare adesso la differenza.13:10 Inizia a muoversi il gruppo, a 19 chilometri dal traguardo il margine è sceso a 50 secondi.13:07alza bandiera bianca, l’azzurra purtroppo non era in giornata, si era capito parecchi chilometri fa.