Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: Iniziano subito i primi tentativi di fuga

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.24 Cade la tedesca Brausse Franziska.10.19 Le attaccanti affrontano adesso lo sterrato Vidritta.10.17 Franziska Brausse (CERATIZIT Pro Cycling Team) e Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo) aprono un piccolo gap.10.13 Primo settore bianco tra 3 chilometri.10.10 Arianna Fidanza (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) non ha preso il via alla corsa.10.07 Il percorso presenta ben 12 settori “bianchi” prima dell’arrivo in Piazza del Campo.10.04 Longo Borghini tenterà oggi la seconda affermazione nelledopo il successo del 2017.10.00 La favorita per la vittoria finale sembra essere Demi Vollering (FDJ-Suez).9.57 Partita ufficialmente la corsa.9.54 Le speranze italiane sono affidate ad Elisa Longo Borghini.9.51 Lotte Kopecky, vincitrice dell’ultima edizione, è la grande assente di oggi.