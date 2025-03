Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: in sette al comando a 25km dal traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:52 Davanti fanno sul serio con cambi continui, adesso il vantaggio è di 1’10”.12:49 Alci sono Pauline Ferrand Prevot (Team Visma Lease a Bike), Jara Kastelijn (Fenix Deceunick), Kimberley Le Court (Ag Insurance), Evita Muzic (FDJ Suez), Femke Gerritse (SD Worx) e Marte Berg Edseth (Uno X Mobility).12:46 Cresce il vantaggio delle battistrada, a 35km dalil gruppo paga più di 50 secondi.12:43 Silvia Persico ha avuto il via da Longo Borghini, evidentemente il capitano dell’ UAE Team ADQ non ha la gamba giusta oggi.12:40 Pauline Ferrand Prevot, una dellefuggitive, cade! La francese è però bravissima rialzarsi e a riportarsi in testa.12:39 Attenzione, Longo Borghini perde un po’ di posizioni nel gruppo, l’atteggiamento del corpo non sembra incoraggiante.