Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: gruppo scremato, 60km al traguardo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:13 In molte iniziano a fare fatica, sono rimaste circa in 40 neldi testa.12:11 Le atlete stanno approcciando in questo momento il settimo tratto di sterrato.12:10 In 7 provano l’azione, c’è bisogno di collaborazione per provare a prendere un vantaggio cospicuo.12:08 Non si vede Lorena Wiebes nel primoinseguitore, tracciato non semplice per la campionessa europea.12:06 Eva Van Agt (Team Visma-Lease a Bike) prendere un paio di decine di metri di vantaggio, difficile pensare ad una fuga in solitaria. Attendiamo la risposta del plotone.12:03 Cristina Schweinberger al comando delle operazioni, ritmo non facile da sostenere.12:00al, ilinizia ad allungarsi notevolmente.11:57 Foratura per Demi Vollering, l’olandese ha dovuto cambiare bici, ma è ripartita senza troppi patemi.