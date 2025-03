Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: gruppo compatto, si preannuncia un arrivo in volata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:48 Il percorso quest’anno è stato reso più duro rispetto a quello della passata stagione: 10,2 chilometri in più e diversi tratti di sterrato aggiunti.11:45 Il plotone ha appena completato il sessantesimo chilometri, ne mancano 76 al traguardo.11:42 La media della prima ora di gara è stata di 36,600 km/h.11:39 Nel frattempo ha anche preso il via la gara maschile, vi ricordiamo che l’previsto per leè intorno alle 14:00.11:36 Sicuramente Kasia Niewiadona ha un conto in sospeso con questa corsa, considerando che per ben 5 volte si è piazzata tra le prime quattro posizioni, senza però mai vincere.11:33 Con molta probabilità la gara si deciderà in volta, attenzione quindi alla temibile Lorena Wiebes.11:30 Ilrestaanche al termine del quinto tratto sterrato.