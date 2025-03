Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sogna il successo dopo 8 anni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e all’undicesima edizione delle. E’ tutto pronto a Siena per una delle corse più attese del periodo, le atlete si sfideranno in un percorso lungo 136km con partenza ed arrivo proprio nella città toscana.La grande differenza rispetto al passato sono i 10 chilometri di strada sterrata introdotti nel settore di Serravalle. La grande assente sarà Lotte Kopecky (Team SD Worx), vincitrice nella scorsa edizione. La grande favorita della vigilia appare essere Demi Vollering, l’olandese della FDJ Suez sa come si vince questa corsa, avendo trionfato nel 2023 e l’inizio di stagione non è stato affatto male con ilnella Volta Feminina Comunitat Valenciana. Tra il novero delle pretendenti alla vittoria non ci si può scordare della fuoriclasse(UAE Team ADQ), l’azzurra quest’anno ha già vinto l’ UAE Tour e riproverà a vincere questa corsail lontanoottenuto nel 2017.