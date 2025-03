Oasport.it - LIVE Strade Bianche Donne 2025 in DIRETTA: 40km al traguardo, gruppo sempre più scremato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:34 40 chilometri al!12:31 Gerritse viene ripresa dal, altro attacco rintuzzato.12:28 E’ arrivato il momento del tratto di sterrato “Le Tolfe”, uno dei più duri dell’intero tracciato.12:25 In cinque si lanciano all’inseguimento di Gerritse, il plotone paga invece già 15 secondi.12:22 Femke Gerritse (Team SD Worx) mette giù il piede pesante e prende parecchi metri di vantaggio, vediamo dove potrà portarla questa azione.12:19 Demi Vollering si mette al comando e sull’ottavo tratto di sterrato sta facendo una selezione pazzesca.12:16 ATTENZIONE! Caduta che ha coinvolto quattro atlete, tra cui Kasia Niewiadoma, questa corsa è maledetta per la polacca. Il team CANYON//SRAM zondacrypto è tagliato fuori.12:13 In molte iniziano a fare fatica, sono rimaste circa in 40 neldi testa.