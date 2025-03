Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: storico Pogacar! Il campione del mondo completa la tripletta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADONNE DALLE 9.4516.49 Rivediamo l’attacco decisivo diai danni di Pidcock: POGI GOES WILD! Huge attack by Pogi and Tom Pidcock cannot follow the World Champion! The rainbow jersey is on his way to win in Piazza del Campo#@CAIta pic.twitter.com/w1GJnaXfkB—(@) March 8,16.47 Vittoria che rimarrà nella storia di questa classica:è il primodelin carica a vincere alleed è anche il primo corridore a fare un back to back in questa corsa.16.45 ‘It’s painful’! Cosìvicino ad un suo tecnico dopo la fine della corsa. Ricordiamo che lo sloveno è caduto a circa 50 km dall’arrivo16.44 Quarto posto per Ben Healy (EF Education – EasyPost).