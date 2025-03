Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: sarà Pogacar contro tutti. L’Italia spera in Bettiol e Scaroni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADONNE DALLE 9.45Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella, corsa in linea programmata nei dintorni di Siena (Italia). E’ giunto il giorno dell’appuntamento che per molti coincide con l’inizio della stagione ciclistica. Uno dei più singolari percorsi del circuito internazionaleteatro di una corsa dal grande fascino, sebbene sia stata da poco introdotta nel calendario. Grande l’attesa per ciò che succederà nei sentieri in creta quest’oggi, in una gara in cui tanti vorranno farsi valere per provare a conquistare l’ambita competizione.Percorso sostanzialmente identico rispetto a quello disegnato nell’ultima edizione. Saranno 15 i settori sterrati posti lungo i 213 km totali.