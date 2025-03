Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: Pogacar attacca sul Colle Pinzuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADONNE DALLE 9.4516.21 Manca meno di un chilometro all’inizio dell’ultimo settore di, Le Tolfe.16.20 Attenzione perché il secondo posto di Pidcock non è al sicuro. Wellens è a soli 45? dal britannico che potrebbe accusare la fatica e la botta morale16.18ha 35? su Pidcock, 1? 40? su Wellens e 2? sul gruppetto di Healy16.18 Questo il momento dell’attacco di: POGI GOES WILD!Huge attack by Pogi and Tom Pidcock cannot follow the World Champion!The rainbow jersey is on his way to win in Piazza del Campo#@CAIta pic.twitter.com/w1GJnaXfkB—(@) March 8,16.17ha 30? di vantaggio su Pidcock16.16Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG)! Il belga allunga sui compagni di viaggio e prova a mettere in ghiaccio la terza posizione16.