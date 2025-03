Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: Pidcock contro Pogacar, chi avrà la meglio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADONNE DALLE 9.4516.07 Terminato il Montechiaro. I due di testa hanno un vantaggio di 1? 05? sui primi inseguitori16.06 Queste le conseguenze della caduta sul corpo di: Elbow dirty but the watch clean. #@CAIta pic.twitter.com/ml9Msz2Jd7—(@) March 8,16.04 Vedremo se uno dei due attaccherà in questi settori di sterrato oppure se tutto sarà rimandato allo strappo finale.16.02 Inizia il settore 14 di sterrati, il Montechiaro (2 stelle di difficoltà lunghi 3.3 km)16.00 I due fuggitivi possono contare sull’aiuto di Tim Wellens. Il belga è nel gruppo all’inseguimento e può rompere i cambi per favorire l’azione del proprio capitano15.59 Il duo di testa ha un vantaggio di 1?.