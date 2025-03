Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: Pidcock attacca a -78.5, Pogacar rimane con lui

14.53 Swift sta rientrando su. Grandissima gara del corridore della Ineos Grenadiers.14.51 Mancano ancora 2 chilometri alla fine del Monte Sante Marie.14.49sembrano aver trovato un accordo. Per il momento i due hanno un interesse comune a staccare il resto del gruppo, ma mancano ancora 75 chilometri14.47arrivano a doppia velocità su Swift.14.46rientrano sui fuggitivi. Il Monte Sante Marie non è ancora terminato ma anzi ha ancora uno strappo da offrire14.45prova a rilanciare,con lui. I due guadagnano molto su tutti14.45 ATTACCO DI!! Risponde. Mancano 78.5 chilometri all'arrivo