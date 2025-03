Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2025 in DIRETTA: inizia a spingere il gruppo, battistrada avanti di 4?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADONNE DALLE 9.4513.28 Scocca la seconda ora di gara: 42,3 km/h la velocità media registrata.13.26 Sta per terminare il settore di Lucignano d’Asso, poi sarà la volta immediatamente del tratto sterrato di Pieve a Salti.13.23 Ilsta ancora affrontando il tratto di Lucignano d’Asso.13.18 130 km al traguardo.13.17 Ilora è segnalato a 4? dai.13.14 Scende sotto i 5? il ritardo deldalla fuga.13.12 Serviva la UAE Emirates XRG per vedere unpiù vivace, e la formazione emiratina si mette al comando del plotone.13.10 Ila racimolare qualche secondo sui.13.07il settore di Lucignano d’Asso, il tratto sterrato più lungo dell’intero percorso.13.