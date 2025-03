Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: semifinale per Michela Moioli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 VOLA, VOLAA! Finalissima perche vince la run davanti alla francese Julia Pereira De Sousa. Semplicemente perfetta l’azzurra! Partenza disastrosa per Odine che chiude ultima, terza la tedesca Fischer!12.24 Subitoad aprire le semifinali! L’azzurra sfida Julia Pereira De Sousa (FRA), Jana Fischer (GER) e Maryeta Odine (CAN). ALE’!SEMIFINALI FEMMINILI12.21 Omar chiude al terzo posto. Rammarico per l’azzurro che ha condotto buona parte della run davanti a Bozzolo. Il francese supera Visintin prima dell’ultimo salto, chiudendo davanti per soli 9 centesimi. Batteria vinta da Lambert.12.20 Omar Visintin cerca la! Al cancelletto l’azzurro se la vedrà con il francese Loan Bozzolo, il tedesco Martin Noerl e l’australiano Adam Lambert.