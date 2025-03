Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: ottimo 3° posto per Michela Moioli in Georgia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13consolida il quartoin classifica: 303 i punti raccolti dall’azzurra. Raggruppamento guidato da Bankes (462 punti), Casta (445 punti) e Baff (339 punti).13.11 Ecco il podio maschile: 1)Dusek AUT 2)Lambert AUS 3)Grondin CAN13.08 Podio femminile così com1)Pereira De Sousa FRA 2)Casta FRA 3)ITA13.06 RAL per Elias Leitner, terzoe conseguenti 60 punti per Eliot Grondin!13.05 L’austriaco Jakob Dusek sale in cattedra e detta legge trionfando in! Chiude al 2°l’australiano Lambert. Vola fuori dalla pista Grondin, sparato via da Leitner che ha approcciato male l’ultima gobba. Leitner al momento è terzo ma sovra sottoporsi al giudizio della moviola.13.04 Sfida luccicante nella super finalissima maschile: una questione tra il canadese Eliot Grondin, gli austriaci Jakob Dusek e Elias Leitner, insieme all’australiano Adam Lambert! Buon divertimento!BIG FINAL MASCHILE13.