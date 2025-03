Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Omar Visintin ai quarti, semifinale per Michela Moioli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.11 Doppio derby Austria-Germania: i due austriaci Jakob Drusek e Elias Leitner impegnati contro i tedeschi Leon Ulbricht e Kurt Hoshino.12.09 Berg e Houser il binomio che strappa la. Out il francese Tomas.12.08 Partono idi finale: Cameron Bolton (AUS), Paul Berg (GER), Julien Tomas (FRA) e Radek Houser (CZE).DI FINALE MASCHILI12.07 Wiedmer e Casta fanno il vuoto. Imprendibili la svizzera e la francese.12.05 Ultima discesa deifemminili: Lea Casta (FRA), Mia Clift (CAN), Noemie Wiedmer (SUI) e Audrey Mcmaniman (CANNon si parte per le cure mediche su Josie Baff. Toboga in pista per l’australiana.11.59 Brutta caduta per Josie Baff che si fa sorprendere dalla gobbetta e finisce a terra. Vince in scioltezza Belle Brockhoff, in compagnia di Karolina Hrusova.