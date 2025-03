Oasport.it - LIVE Snowboardcross, Gudauri 2025 in DIRETTA: Omar Visintin agli ottavi, partono i quarti di finale femminili!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.51 Prima batteria che vede al cancelletto la francese Julia Pereira De Sousa, la tedesca Jana Fischer, l’austriaca Pia Zerkhold e la romena Kata Mandel.DI11.49PASSA IL TURNO! Che run dell’azzurro che chiude alle spalle di Lambert per questione di millesimi. Run intrepretata al meglio dall’atleta tricolore.11.48 Chiude glidi! Forzanella sfida con gli australiani Jarryd Hughes e Adam Lambert. Cerchio completato dallo spagnolo Lucas Eguibar.11.46 Che rimpianto per Tommi: out per soli 9 centesimi e superato all’altezza dell’ultimo salto dal tedesco Noerl. Ottima run dell’azzurro che paga la perdita di velocità post atteraggio dopo l’ultimo salto. Bozzolo-Noerl ai.11.45 Penultima batteria: tocca al nostro Tommaso Leoni! L’azzurro protagonista nella heat con il francese Loan Bozzolo, il tedesco Martin Noerl e l’americano Senna Leith.