Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: ULTIMO GIRO! Klaebo è lì, attacco di Amundsen deitro l’angolo?

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6/6 – Si giunge adesso nel tratto più impegnativo, è qui chedeve giocarsi le sue carte. Nyenget clamoroso! Ne ha. Occhio a lui in volata. Chi pare più in difficoltà è Krueger.Giustamente scala posizioni il fuoriclasse, davanti sempre6/6 – Quasi in surplus davanti.ringrazia, per ora! Ma tra poco si apriranno le micce!Che tensione amici, ci tremano le mani. Una delle più belle 50 km della storia, per pubblico, posta in gioco e schema di gara! Quanto ci mancano i russi, ma oggi è stato spettacolo!5/6 – Siamo quasi allo stadio per l’ultima volta, poi sarà!!5/6 – Riesce a rientrare in discesa il fuoriclasse norvegese. Ancora in 5, chiaramente nell’un’altra azione dipotrebbe fare malissimo al 14 volte oro mondiale.