Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: SEI VOLTE KLAEBO! Dalla sprint alla 50, mai nessuno come lui!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:38 Persi tratta del secondo successo in una 50 km dopo quello di Oslo, ricordiamo che aveva vinto anche la 50 iridata di Oberstdorf: fu squalificato dopo il contatto con Bolshunov.13:37 Norvegia che chiude con 9 podi su 12 a disposizione neimaschili: uniche tre medaglie non-norvegesi Poromaa, eroico oggi, Vuorinen e Federico Pellegrino nella!13:35 CLASSIFICA FINALE 50km:JOHANNES HOESFLOT(NOR) William Poromaa (SWE) +2?1Simen-Hegstad Krueger (NOR) +8?5Martin Loewstroem Nyenget (NOR) +18?6Harald Oestberg Amundsen (NOR) +51?8Andrew Musgrave (GBR) +2’02”13:34 I connazionali ci hanno provato! Amundsen: encomiabile! Voleva l’oro oggi, ma è finito per implodere dopo aver tirato praticamente per 20km.