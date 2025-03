Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: Klæbo alle porte della leggenda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport, e che giornata potrebbe essere oggi per lo sport nel Tempio dello sport! Siamo qui per raccontarvi con la nostra consuetala 50 chilometri TL deidi Sci dida Trondheim (NOR): la gara delle gare!Il giorno è venuto! Finalmente è sabato 8 marzo, la data in cui si disputa la mitica 50 chilometri dei, a tecnica libera, nel tempio dello Sci didi Trondheim (NOR). Tutti i riflettori sono per lui, Johannes Hoesflotha un appuntamento con la storia, anzi con ladello sport. Vincendo anche oggi, chiuderebbe un clamoroso ‘grand slam’ e diventerebbe il primo atletastoria a vincere 6 medaglie d’oro in un Campionato del Mondo sugli sci stretti: la russa Vyalbe è ferma a 5.