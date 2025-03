Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia il terzo dei 6 giri, i norvegesi provano a staccare Klaebo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 3/6 – Attenzione, si stacca Paal Golberg, paga 12?sull’azione di Krueger in salita.GIRO 3/6 – Krueger e Vermeulen davanti, la prima parte di giro è propizia a tentativi di fare selezione.Nessuno ha cambiato sci alla fine del secondo giro.Alla fine del secondo giro e quindi ai 16.5km davanti c’è il finlandese Remi Lindholm.Spinge Krueger in passo doppio sulla salita prima dello stadio. Nessun problema per.GIRO 2/6 – Al 15.3 km Amundsen a fare il ritmo,sempre intorno alla settima/ottava posizione. Rientrato nelle prime posizioni Paal Golberg.Ricordiamo che si possono cambiare sci, lo faranno adesso alla fine del secondo giro?GIRO 2/6 – Non è facile fare selezione su un giro che prevede tratti impegnativi alternati con discese ripide e impegnative.