Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: ci siamo. Klæbo può entrare nella leggenda

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:14 Momenti di tensione prima della tempesta.prova a chiudere un incredibile, mitico Grand Slam. Solo la russa Vyalbe si è imposta 5 volte in una manifestazione iridata. Oggi, il fuoriclasse 103 volte vincitore in eventi di primollo, può mettere il suo nome dove nessuno mai più potrà arrivare.11:08 CI! Ancora circa venti minuti, infiniti, d’attesa e poi partirà la 50 chilometri deidi Trondheim: che gara ci aspetta amici! Caricate pc e telefoni cellulari.Buongiorno amici di OA Sport, e che giornata potrebbe essere oggi per lo sport nel Tempio dello sport!qui per raccontarvi con la nostra consuetala 50 chilometri TL deidi Sci dida Trondheim (NOR): la gara delle gare!Il giorno è venuto! Finalmente è sabato 8 marzo, la data in cui si disputa la mitica 50 chilometri dei, a tecnica libera, nel tempio dello Sci didi Trondheim (NOR).