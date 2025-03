Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 50 km Mondiali 2025 in DIRETTA: cento mila persone in pista per Klaebo, la Norvegia può fare 10 su 12!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/6 – Davanti Amundsen, deve staccareper mettersi al collo la medaglia d’oro.GIRO 1/6 – Caduta per Poromaa. Uno dei pretendenti alle prime 5 posizioni, la neve è sfaldata e difficile da gestire.GIRO 1/6 – IMMAGINI PAZZESCHE DA TRONDHEIM! Gareggiamo sempre qui! Percorsi i primi 2.5 chilometri. Norvegesi davanti, azzurri bene nel gruppo di testa.GIRO 1/6 – Che spettacolo la gente ine in tribuna! Tutti stanno aspettando di celebrare i tre norvegesi che, vi anticipiamo, saliranno sul podio. E si fanno anche sentire eh!GIRO 1/6 – E ALLORA! Si percorreranno 6 tornate da 8.25 chilometri. Ricordiamo che il campione in carica è Paal Golberg, oggi pericolosissimo!INIZIATA LA 50 CHILOMETRI MONDIALE!11:28 Sempre meno alla partenza! Ricordiamo che laha vinto tutte le prove allo maschile, così come la Svezia ha fatto lo stesso in campo femminile.