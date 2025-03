Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: rimonta da sogno per O Brien, attesa per Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30A CHE ORA PARTE FEDERICANELLA SECONDA MANCHEA CHE ORA PARTE SOFIANELLA SECONDA MANCHELA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE12.57 Diversi errori nel finale per Holdener che chiude quinta a 42 centesimi da O.12.56 Bene nella parte alta Holdener. Dopo metà gara la svizzera ha un vantaggio di 68 centesimi12.56 Partita Wendy Holdener (-0.86)12.55 Queste le prossime atlete al via:16. Wendy Holdener (SUI) 199317. Britt Richardson (CAN) 200318. Lara Gut-Behrami (SUI) 199119. Paula Moltzan (USA) 199420. Camille Rast (SUI) 199921. Lena Dürr (GER) 199122. Julia Scheib (AUT) 199812.54 Questa la classifica dopo le prime 15 atlete della seconda manche:1. Nina O’(USA) 1:55.