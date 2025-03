Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della 2° manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADISCESA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDAA CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDALA CRONACAPRIMA12.26 Questa la start listseconda:1. Hilma Lövblom (SWE) 20002. Nina O’Brien (USA) 19973. Roberta Melesi (ITA) 1996 4. Lisa Nyberg (SWE) 20025. Cassidy Gray (CAN) 20016. Madeleine Sylvester-Davik (NOR) 20057. Elisabeth Bocock (USA) 20058. Neja Dvornik (SLO) 20019. Stephanie Brunner (AUT) 199410. Franziska Gritsch (AUT) 199711. Maryna G?sienica-Daniel (POL) 199412. Kristin Lysdahl (NOR) 199613. Mina Fürst Holtmann (NOR) 199514. Estelle Alphand (SWE) 199515. A. J. Hurt (USA) 200016. Wendy Holdener (SUI) 199317. Britt Richardson (CAN) 200318.