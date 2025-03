Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: Italia da delirio! Brignone in testa davanti a Goggia! Gut lontanissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA9.58 L’austriaca Katharina Liensberger è 15ma a 2.87.9.58 I pettorali delle prossimene: 19 Marta Bassino, 30 Asja Zenere, 33 Elisa Platino, 37 Ilaria Ghisalberti, 40 Lara Della Mea, 47 Roberta Melesi.9.56 Federicaè incon 0.34 su Sofiae 0.36 su Stjernesund. Quarta Colturi a 0.51, Gut-Behrami è addirittura 12ma a 1.26.9.55 Shiffrin va in rotazione in una curva verso sinistra, salta una porta ed è fuori.9.54 Al primo intermedio Shiffrin è dietro “solo” di 0.22.9.54 Buona manche per l’austriaca Julia Scheib, nona a 97 centesimi. La classifica è molto corta, maci sono duene. Adesso l’americana Mikaela Shiffrin: sarà su un altrollo rispetto al Sestriere? Noi scommettiamo di sì.