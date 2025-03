Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: inizia la 2° manche, subito in azione Melesi

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30A CHE ORA PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDAA CHE ORA PARTE SOFIA GOGGIA NELLA SECONDALA CRONACA DELLA PRIMA12.36 Partita Cassidy Gray (-0.21).12.35 Seconda!! Nyberg è alle spalle di O Brien per appena 4 centesimi12.35 La svedese perde un solo centesimo nelle prime porte. Nyberg ha tirato bene la lunga prima del muro12.34 È il momento di Lisa Nyberg (-0.13).12.34chiude in terza posizione con un ritardo di 1.12. L’azzurra ha sciato più rotonda dell’americana perdendo in ogni settore.12.33 Dopo metà garaha 2 decimi di ritardo da O Brien che da questo momento in poi ha cambiato marcia.12.33 È il momento di Roberta(-0.13)12.32 Prima posizione per O Brien con 94 centesimi di vantaggio su Lövblom.