Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: Gut-Behrami non rimonta tanto, tra poco le azzurre

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.14 Al primo rilevamento 0.12 di vantaggio per la maori, 0.22 al secondo.13.14 Momento chiave per la classifica di: c’è la leader neozelandese Alice Robinson.13.13 Hector sesta a 99 centesimi, appena dietro Gut-, che dunque è sicura di chiudere in top10.13.13 La padrona di casa accusa 22 centesimi al primo parziale e 44 al secondo. E’ in crisi.13.12 Tocca alla svedese Sara Hector (-0.02).13.11 Malissimo Ljutic, 15ma a 1.66. Si avvicina la top10 per Gut-, che è quinta a 0.95 quando mancano ancora 6 atlete.13.10 Al primo rilevamento la balcanica è dietro di 0.12, al secondo 0.57.13.09 Ottima manche per Grenier. La canadese vola in testa con 0.54 su Moltzan. E’ il momento della croata Zrinka Ljutic (-0.01).13.09 A Grenier restano 19 centesimi di vantaggio al secondo intermedio.