Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: duello Brignone-Goggia, squalificata Bassino. Alle 12.30 la 2° manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL D10.30A CHE ORA PARTE FEDERICANELLA SECONDAA CHE ORA PARTE SOFIANELLA SECONDALA CRONACA DELLA PRIMA12.09 Federicaha incantato nella primatrovando l’ennesima grande prestazione della propria stagione. Questa gara rappresenta uno snodo importante nella stagione per l’azzurra sia per la classifica generale che per quella di specialità.12.06 Questa la classifica della prima:1. Federica(ITA) 56.53 2. Sofia(ITA) 56.87 (+0.34)3. Thea Louise Stjernesund (NOR) 56.89 (+0.36)4. Lara Colturi (ALB) 57.04 (+0.51)5. Alice Robinson (NZL) 57.18 (+0.65)6. Sara Hector (SWE) 57.29 (+0.76)7. Zrinka Ljuti? (CRO) 57.30 (+0.