Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: Brignone sfida Gut per la generale e Robinson per la specialità

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladeldi Are, valevole per la Coppa del Mondo di scial femminile. La grande attesa per Federica, che punta ad un’altra vittoria.Federicaha la grande occasione di allungare in classificasu Lara Gut-Behrami e di mettere forse la parola fine alla contesa tra le due. Il vantaggio è di 251 punti sull’elvetica ed in questo momento inla valdostana sembra essere di una categoria sopra tutte le avversarie, come dimostrano le sette vittorie nelle ultime dieci gare.L’obiettivo della coppaè sicuramente il più importante, ma non è l’unico visto chepuò conquistare anche la coppa di. Al momento comanda la neozelandese Alice, l’unica nelle ultime settimane che è riuscita a stare al passo dell’azzurra, ma Federica ha un ritardo di soli 40 punti e dunque laè apertissima.