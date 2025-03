Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: Brignone in testa, Colturi terza, Gut lontanissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA9.45 Ora la canadese Valerie Grenier.9.45 AJ Hurt ultima a 1.65. E’ la prima a finire alle spalle di Gut-Behrami.9.44ha fatto segnare il miglior tempo al secondo ed al quarto intermedio.9.43a 51 centesimi. Albania in festa. Attenzione però, le condizioni sono cambiate: è spuntato il sole, dunque la visiblità è migliore. Adesso l’americana AJ Hurt.9.42al primo intermedio accusa 24 centesimi, al secondo appena 0.33. Occhio.9.41 Hector quarta a 76 centesimi. In tante si stanno inserendo davanti a Gut-Behrami. E’ il turno dell’albanese Lara.9.41 Hector è dietro di 0.47 al secondo intermedio.9.40 Attenzione ora alla svedese Sara Hector, che su questa pista può fare benissimo.