Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Are 2025 in DIRETTA: Bassino squalificata! Alle 12.30 la seconda manche, duello Brignone-Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI KVITFJELL D10.30A CHE ORA PARTE FEDERICANELLAA CHE ORA PARTE SOFIANELLALA CRONACA DELLA PRIMA11.42 Martaè stataa causa di un quantitativo eccessivo di fluoro nei suoi sci. Che peccato, piove sul bagnato per lei. Avremo solo tre azzurre nella.10.50 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento12.30 per la. Un saluto sportivo.10.49 Qualificata anche Roberta Melesi, 28ma a 2.27. Le altre italiane: 37ma Elisa Platino a 2.69, 48ma (e ultima) Ilaria Ghisalberti a 3.74. Fuori Asja Zenere e Lara Della Mea.10.48 La classifica dopo la prima:1) Federica(Italia) 56?532) Sofia(Italia) +0.