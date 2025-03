Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: tris della Svizzera, Paris non si ripete

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30I PETTORALI DI PARTENZA12:27 Con la prova del francese Florent Loriot termina ufficialmente labis di.12:23 Diversi errori per Franzoso, che scivola in penultima posizione ad oltre 4 secondi dal vincitore Franjo von Allmen. Non partirà il norvegese Rasmus Windigstad. Ultimi tre discesisti al via.12:20 E’ il momento di Matteo Franzoso, ultimo degli italiani al via.12:17 Riesce stavolta ad arrivare al traguardo il trans, che taglia il traguardo in 50esima posizione rispettando il tracciato di.12:16 In pista il francese Charles Gamel Seigneur, che ieri si è reso protagonista di un’evoluzione in stile Miro Tabanelli, riuscendo a restare sugli sci dopo aver eseguito quasi un 360 fortunatamente senza conseguenze.